المرصد السوري: أسلحة ثقيلة تُستخدم في اشتباكات بين الحكومة السورية والأسايش

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن مدينة حلب شهدت اندلاع اشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، بينها رشاشات "الدوشكا"، بين قوات تابعة للحكومة السورية من جهة، وقوى الأمن الداخلي "الأسايش" من جهة أخرى.

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحٍ خاص لـ كوردستان24، أن الاشتباكات وقعت عند دوار الجزيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وسط معلومات عن تبادل الاستهدافات بين الطرفين.

وأضاف أنه في تطور لاحق، ومع ساعات المساء الأولى، تعرّض حاجزٌ مشترك لقوات الأمن الداخلي "الأسايش" وقوات الأمن العام عند دوار الشيحان في مدينة حلب، لهجوم مسلح نفذته فصائل تتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، ما أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن الداخلي بجروح متفاوتة.

وبحسب مصادر محلية، ردّت قوات الأمن الداخلي "الأسايش" بشكل مباشر على الهجوم، بالتزامن مع استنفار أمني واسع في محيط المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى لحظة إعداد هذا الخبر عن وقوع إصابات في صفوف المهاجمين.

ولا تزال الأوضاع متوترة في المنطقة، وسط ترقب لتطورات ميدانية جديدة.