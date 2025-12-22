توقف الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوعزت كلّ من وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية لعناصرهما بوقف تبادل النيران مساء الاثنين، بعد اشتباكات دامية في مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن وزارة الدفاع أن قيادة الأركان في الجيش السوري أصدرت "أمراً بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عدد منها".

وأعلنت من جهتها قوات "قسد" عن إصدار "توجيهات لقواتنا بإيقاف الرد على هجمات فصائل حكومة دمشق، تلبية لاتصالات التهدئة الجارية".

وشهدت مدينة حلب السورية، اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، إضافة إلى نزوح عدد من المدنيين.

وتبادل الطرفان، القوات الحكومية وقوات "قسد"، الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع الاشتباكات.