حلب.. هدوء حذر بعد ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 قتلى و23 جريحا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر أهلية للمرصد السوري، مساء اليوم، بسقوط قذائف مدفعية في حي الجميلية بمدينة حلب، مصدرها مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية.

وبحسب المصادر، فإن القذائف أُطلقت من محيط المحكمة العسكرية والشرطة العسكرية، وتحديدًا من داخل مقر الشرطة العسكرية في الفيض، حيث لا تتجاوز المسافة بين موقع إطلاق المدفع والمنازل التي تعرضت للاستهداف 500 متر، ما تسبب باستشهاد سيدة وإصابات حرجة في المنزل.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع هدوء حذر يسود عددًا من أحياء مدينة حلب، عقب إعلان القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” إصدار توجيهات لقواتها بإيقاف الرد على الهجمات، استجابةً لاتصالات التهدئة الجارية بين الأطراف.

وبحسب توثيقات المرصد السوري، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للأحداث الأخيرة إلى 25 بين قتيل وجريح، بينهم سيدة قتلت في حي الشيخ مقصود، وسيدة وابنها قتلا في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، إضافة إلى عنصر من الفرقة 60 التابعة للجيش الوطني، إلى جانب 23 جريحًا في مناطق متفرقة من المدينة.

وكان المرصد قد وثق في وقت سابق وفاة سيدة متأثرة بجراحها نتيجة القصف الذي طال حي الشيخ مقصود، إضافة إلى إصابة 7 مدنيين جراء القصف بالدبابات والاشتباكات المستمرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما فاقم حالة الخوف والقلق بين المدنيين.

كما تشهد أحياء الخالدية، الهلك، وبستان الباشا حالات نزوح للأهالي باتجاه مناطق أكثر أمانًا، خشية تجدد التصعيد واتساع رقعة الاشتباكات، في وقت تبقى فيه الأوضاع الميدانية قابلة للتطور خلال الساعات المقبلة.

المرصد السوري