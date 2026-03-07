الجيش الإسرائيلي يعلن موجة غارات جديدة على طهران وأصفهان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء موجة جديدة من الغارات الجوية الواسعة استهدفت بنى تحتية عسكرية إيرانية في طهران وأصفهان ومناطق أخرى في وسط البلاد، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.

ووفق بيان للجيش، شارك أكثر من 80 طائرة مقاتلة في الهجوم، حيث ألقت نحو 230 ذخيرة على مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني.

ومن بين الأهداف التي تعرضت للقصف الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الجامعة العسكرية المركزية المعروفة باسم «جامعة الإمام حسين»، والتي قال الجيش الإسرائيلي إنها استُخدمت كمرفق طوارئ ومركز لتجمع قوات الحرس الثوري ضمن العمليات العسكرية الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن الجامعة تضم منشآت تستخدمها القوات العسكرية الإيرانية في أوقات السلم والطوارئ.

كما شملت الضربات موقعًا تحت الأرض لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية يعمل فيه مئات الجنود، إضافة إلى موقع تخزين تابع لوحدة الصواريخ يضم سراديب ومنشآت إطلاق موجهة نحو إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع إطلاق صواريخ أخرى في غرب ووسط إيران، بهدف تقليص قدرة طهران على تنفيذ هجمات صاروخية.

وأشار البيان إلى أن العمليات تأتي ضمن "جهد مشترك لتعميق الضربة لقدرات الإطلاق والدفاع لدى النظام الإيراني"، مع توسيع استهداف البنى التحتية المرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية في أنحاء إيران.

والحرب التي بدأتها إسرائيل وأمريكا بقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، تشعل الفتيل في أنحاء الشرق الأوسط من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق، وتثير مخاوف بشأن ارتداداتها على الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل الغموض حيال أمد هذا النزاع.

وشنت إيران اعتداءات سافرة على دول الخليج والأردن تصدت لها الدفاعات الجوية لتلك الدول التي عارضت من اللحظة الأولى الحرب على إيران وأعلنت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها في ضرب طهران التي وجهت بلا مبرر ردها نحو جيرانها.