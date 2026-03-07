العراق يمدد إغلاق أجوائه لـ 72 ساعة إضافية لدواعٍ احترازية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام كافة الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك كإجراء احترازي مؤقت لضمان سلامة الملاحة الجوية.

ووفقاً للبيان الرسمي، يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم السبت 7 آذار/مارس 2026 (09:00 بتوقيت UTC)، ويستمر حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت سلطة الطيران المدني أن هذا القرار جاء استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني الحالي وتطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة في المنطقة.

وأكدت أن الإجراء يخضع لمراجعة مستمرة وسيتم إعادة تقييمه وفقاً للمستجدات الميدانية، مشيرة إلى أنها ستقوم بإشعار كافة شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات تطرأ في حينها.