إسرائيل تعلن أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة شاركت في قصف إيران

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ثمانين طائرة مقاتلة نفذت السبت موجة ضربات على مواقع عسكرية وقاذفات صواريخ وأهداف أخرى في طهران ووسط إيران.

وافاد الجيش في بيان "شنت أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو موجة غارات إضافية استهدفت بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في طهران ومناطق أخرى في وسط إيران".

وفي أحد أعنف الهجمات التي تنفذها إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 شباط/فبراير، قال الجيش إن من بين المواقع المستهدفة "الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين) والتي استُخدمت كمرفق طوارئ وكمجمع لتجميع قوات الحرس الثوري".

كما استهدفت الضربات مركزا قياديا تحت الأرض ومواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، وذلك "بهدف مواصلة تقليص حجم إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، وفق البيان.