أغلى من الذهب بضعفين.. مسابح "الكهرب" في بغداد ثروات محمولة تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- للوهلة الأولى، قد تظن أنها مجرد مسابح عادية تُباع بأسعار مألوفة، لكن واقع الحال يكشف عن عالم من الرفاهية المفرطة والثروات المخبأة بين حبات الخرز. هنا في قلب العاصمة بغداد، تُعرض مسابح مصنوعة من حجر "الكهرب" الطبيعي (الكهرمان) وأحجار نادرة أخرى، بأسعار خيالية قد تتجاوز المائة ألف دولار للمسبحة الواحدة، تبعاً لنوع الحجر، وعمره، وندرته.

الصادم في هذه التجارة هو أن سعر غرام "الكهرب" النادر بات يفوق سعر الذهب بضعفين في كثير من الأحيان. ويقول سامر البابلي، أحد المشاركين في مزاد علني للمسابح: "ينتظر الهواة عاماً كاملاً لهذا المزاد الذي يُعرض فيه النوادر والقطع الثمينة. لدينا مسابح يصل سعر الغرام الواحد من خاماتها إلى 1500 دولار، وهذا يعني أنها أغلى من الذهب بأضعاف".

لا تقتصر المسألة على التجارة فحسب، بل تمتد لتكون ثقافة متجذرة؛ إذ يرى المختصون أن العراق يتربع على عرش الهواية والخبرة في هذا المجال. ويؤكد أيوب نعمان، صاحب محل للأنتيكات، قائلاً: "العراق هو سيد العالم في أحجار الكهرب، فنحن من علمنا الآخرين كيفية تذوق واقتناء هذه الأحجار. وللدلالة على ضخامة هذه الثروة، هناك هاوٍ بسيط يمتلك مجموعة من أحجار الكهرب تُقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دينار عراقي".

ولإضفاء مزيد من التميز، يلجأ بعض المقتنين إلى ترصيع مسابحهم بالذهب الخالص. ويشرح صائغ الذهب علي العبيد هذه العملية قائلاً: "المسبحة الجميلة والفريدة تستحق (كركوشة) من الذهب تليق بمقامها، وهذا الدمج بين نوادر الكهرب والذهب يزيد من القيمة المادية والجمالية للمسبحة بشكل كبير".

من جانبه، يشير سرمد علي، وهو صاحب مزاد، إلى أن هذه المسابح باتت تشكل ملاذاً آمناً للاستثمار، موضحاً: "اليوم، أصبح اقتناء المسبحة النادرة بديلاً ناجحاً عن ادخار الذهب؛ فالميزة الكبرى في مسبحة الكهرب هي أن سعرها يتضاعف كلما مرّ عليها الزمن، فهي ثروة تنمو باستمرار".

ورغم أن امتلاك هذه التحف الفنية يظل محصوراً في طبقة معينة من الأثرياء وكبار الهواة، إلا أن انتشار منصات التواصل الاجتماعي والمزادات العلنية بدأ يفتح نافذة للجمهور للتعرف على أسرار هذه الهواية التي تمزج بين الفن، والتاريخ، والاستثمار المالي الجريء.

تقرير: سيف علي – كوردستان 24 - بغداد