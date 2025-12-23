"عبقري الأرقام".. طفل من أورمية يتوج بالمركز الأول عالمياً في مسابقة الحساب الذهني بجورجيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نجح الطفل "أمير محمد إبراهيمي"، المنحدر من مدينة أورمية بشرق كوردستان(ايران)، في تدوين اسمه بأحرف من ذهب على خارطة الذكاء العالمي، بعد إحرازه المركز الأول في المسابقة العالمية للحساب الذهني (UCMAS) التي استضافتها دولة جورجيا، متفوقاً على مئات المشاركين من مختلف القارات.

شهدت المسابقة مشاركة واسعة النطاق ضمت أكثر من 1500 متسابق يمثلون 58 دولة حول العالم. واستطاع أمير محمد أن يلفت الأنظار بسرعة بديهته وقدرته الفائقة على حل المسائل الحسابية المعقدة في زمن قياسي. وعن لحظات التتويج، يقول أمير محمد: "عندما انطلقت صافرة البداية، شعرت بمزيج من الحماس والمنافسة، واستطعت بفضل الله حل 129 مسألة حسابية، مما أهّلني للحصول على المركز الأول عالمياً".

لم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء ثمرة تدريبات شاقة بدأت منذ أن كان في السادسة من عمره. وقبيل المسابقة العالمية، خضع أمير لبرنامج تدريبي مكثف استمر لأكثر من 8 أشهر، بواقع 6 إلى 7 ساعات يومياً، تدرب خلالها على طريقتين: الحل الكتابي السريع، والحل الذهني المعتمد على التخيل والسمع، وهي مهارات تتطلب تركيزاً ذهنياً عالياً جداً.

ورغم هذا الإنجاز الذي رفع اسم بلاده عالياً، إلا أن والد أمير، "مجيد إبراهيمي"، كشف عن غياب تام للدعم الحكومي من جانب السلطات الإيرانية. وأكد إبراهيمي لـ كوردستان 24 أن العائلة هي من تحملت كافة التكاليف المالية للمشاركة في المسابقات الوطنية والعالمية، قائلاً: "للأسف لم يتلقَ أمير أي دعم من الدولة، ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذه النخب والمواهب التي تمثل مستقبل البلاد".

يُعد نظام (UCMAS) برنامجاً عالمياً لتطوير مهارات العقل والذكاء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً. يعتمد البرنامج في بدايته على استخدام "المعداد" (العداد اليدوي)، ثم ينتقل تدريجياً لتدريب الطفل على إجراء العمليات الحسابية المعقدة ذهنياً دون الحاجة لأي أدوات. ويُطبق هذا النظام حالياً في أكثر من 80 دولة حول العالم، ويهدف إلى تعزيز الذاكرة، والتركيز، والثقة بالنفس لدى الأطفال.

بهذا الإنجاز، يثبت أمير محمد أن الإبداع لا يعرف حدوداً، وأن الطموح المدعوم بالإرادة قادر على تخطي كافة العقبات للوصول إلى العالمية.



إعداد وتحرير: كوردستان 24