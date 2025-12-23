نوزاد شيخ كامل: بغداد لا تزال مدينة بـ 190 مليار دينار للمزارعين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للتجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني 2025، في مؤتمر صحفي عن إحصائيات ونشاطات مديريته لعام 2025، وسلط الضوء على توزيع الحصة الغذائية، استلام القمح، ومراقبة السوق.

وقال المدير العام للتجارة: "في عام 2025 حتى الآن تم توزيع سبع حصص غذائية على المواطنين، وخلال الأيام القادمة سيبدأ توزيع الحصة الثامنة. وبخصوص الطحين، من مجموع عشر حصص، نحن الآن بصدد توزيع الحصة العاشرة."

وأشار نوزاد شيخ كامل إلى كمية المواد التي تُوزع شهرياً لكل مواطن، والتي تتكون من:

ثلاثة كيلوغرامات من الأرز، كيلوغرام واحد من السكر، 400 غرام من الحليب المجفف، لتر واحد من الزيت، نصف كيلوغرام من العدس، نصف كيلوغرام من الفاصولياء أو الحمص.

تسعة كيلوغرامات من الطحين لكل مواطن.

استلام القمح من الفلاحين والمستحقات المالية

وبخصوص القمح، أوضح أنه هذا العام تم استلام 386 ألف طن من القمح من الفلاحين بقيمة تزيد عن 300 مليار دينار. وقال: "حتى الآن تم دفع 112 مليار دينار وتم توزيعها، لكن لا يزال أكثر من 190 مليار دينار من مستحقات الفلاحين لدى حكومة العراق ولم تُصرف بعد، ونأمل أن تصل هذه الأموال في المستقبل القريب."

نوزاد شيخ كامل، أعلن إحصائيات لجان الرقابة التجارية التي تتبع ست مديريات (أربيل، السليمانية، دهوك، كرميان، سوران وزاخو):

- تنفيذ 45,392 زيارة للأسواق والأماكن العامة.

- تسجيل 1,854 مخالفة.

- إغلاق 247 محل بسبب عدم الالتزام بالتعليمات.

- جمع أكثر من 513 مليون دينار كغرامات مالية.

- إتلاف أكثر من 750 طن و131 كيلوجرام من المواد المنتهية الصلاحية.

- منح رخص تجارية وتوازن بين الاستيراد والتصدير.

وأشار نوزاد شيخ كامل إلى أنه خلال هذا العام، تم إصدار 2,955 رخصة استيراد للتجار لجلب مختلف البضائع، في المقابل تم إصدار فقط 115 رخصة تصدير.

وأعرب عن قلقه من انخفاض نسبة التصدير، وأوضح أنهم يعملون من أجل تحقيق توازن بين الاستيراد والتصدير في السنوات القادمة وزيادة تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج.