رئيس الحكومة يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 كانون الأول (ديسمبر) 2025، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للممثل الأممي على دوره الإيجابي في دعم العملية السياسية، وما بذله من جهود حثيثة في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

من جانبه، أبدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اعتزازه بمستوى التعاون والتنسيق العالي الذي تقدمه حكومة إقليم كوردستان تجاه وكالات الأمم المتحدة، مثمناً التسهيلات المقدمة لإنجاح مهامها.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العراقي والإقليمي.