شيوخ ووجهاء واسط يرفضون "خصخصة الكهرباء": خطوة جائرة تثقل كاهل الفقراء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت محافظة واسط حراكاً عشائرياً وشعبياً واسعاً ضد مشروع "خصخصة الكهرباء"، حيث اجتمع عدد كبير من شيوخ ووجهاء المحافظة من مختلف الأقضية والنواحي في مضيف الشيخ نمر علي المناحي، معلنين رفضهم القاطع لهذا البرنامج الذي وصفوه بـ"المجحف" بحق المواطنين ذوي الدخل المحدود.

أكد المشاركون في الاجتماع أن برنامج الخصخصة سيلقي بظلال ثقيلة على كاهل الطبقات الفقيرة في واسط. وأشار سيد صباح إلى أن رواتب شريحة واسعة من المواطنين المعتمدين على شبكة الرعاية الاجتماعية تتراوح بين 170 إلى 270 ألف دينار عراقي فقط، بينما تفاجأ الكثيرون في فترات سابقة بفواتير كهرباء وصلت مبالغها إلى ما بين 500 و600 ألف دينار، وهو ما يفوق قدرتهم المالية بأضعاف.

من جانبه، انتقد الشيخ مهدي عادل احد وجهاء واسط المشاركين في الاحتجاج على سرعة تنفيذ القرارات التي لا تصب في مصلحة المواطن، في مقابل تعطيل القوانين والمشاريع التي تخدمه، مثل "قانون النفط والغاز" و"سلم الرواتب".

وقال: "عجباً للقرارات التي لا تخدم المواطن كيف تُنفذ بأسرع وقت، بينما تظل القرارات المصيرية معطلة. الخصخصة مرفوضة رفضاً قاطعاً من قبل المجتمع الواسطي لأنها تستهدف العامل والفقير ومحدودي الدخل".

ولم يخلُ الاجتماع من الإشارة إلى شبهات فساد تحوم حول مشروع الخصخصة، حيث أكد المجتمعون أن مجلس محافظة واسط والحكومتين المحلية (التنفيذية والتشريعية) قد أعلنوا سابقاً رفضهم لهذا المشروع.

وفي بيان ختامي تلاه أحد الشيخ هادي احد وجهاء واسط ، طالب فيه المجتمعون الحكومة المحلية في واسط بشقيها التنفيذي والتشريعي بالوقوف بجدية وحزم ضد هذه "الخطوة الجائرة". وشدد البيان على أن عدم اتخاذ موقف صريح وقوي يعتبر تقصيراً مباشراً بحق المواطن الواسطي، مؤكدين أن الشيوخ والوجهاء سيتخذون خطوات تصعيدية في الشارع لمساندة المطالب الشعبية الرافضة للخصخصة.

تقرير: حسين المياحي - كوردستان 24 - الديوانية