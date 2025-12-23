وزارة الكهرباء العراقية تعلن عن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 الى 4500 ميغاواط).

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن توقف ضخ الغاز الإيراني "أثر على ساعات التجهيز، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج".

وأكّد موسى في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن "الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة".

موضحاً أن "الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء".

في غضون ذلك، أشار المتحدث باسم الوزارة أن "الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر البعض منها بنقص الغاز"،.

مشيراً إلى أن "الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء".

ولفت إلى أن "هناك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد".