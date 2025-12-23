سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي خلال رحلتها من أنقرة إلى طرابلس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، بتحطم طائرة من طراز “فالكون” كانت تقل رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة، محمد الحداد و4 أشخاص آخرين، أثناء تحليقها فوق العاصمة التركية أنقرة، في حادث أدى إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية في مطار أنقرة الدولي.

وذكرت مصادر متطابقة أن الاتصال فُقد بالطائرة الليبية التي كانت تقل الحداد، رئيس أركان حكومة عبد الحميد الدبيبة، قبل ورود معلومات عن تحطمها، ما دفع السلطات التركية إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة.

وبحسب ما نقلته رويترز، أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحويل مسارات عدد من الطائرات بعيدًا عن مطار أنقرة إيسنبوغا، عقب الحادث، في وقت جرى فيه تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا من وإلى المطار.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من السلطات التركية أو الليبية توضح ملابسات الحادث أو مصير ركاب الطائرة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف أسباب فقدان الاتصال وتحطم الطائرة.