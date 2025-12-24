موجة من الأمطار والثلوج.. إقليم كوردستان على موعد مع منخفض جوي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المديرية العامة للأنواء الجوية والزلازل في إقليم كوردستان توقعاتها لنهاية هذا الشهر وأعلنت أنه اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل ستتأثر المنطقة بموجة من الأمطار والثلوج، وفي بعض المناطق ستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وبحسب تقرير الأنواء الجوية، الذي صدر اليوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025، سيدخل إقليم كوردستان، يوم السبت 27 كانون الثاني، تحت تأثير موجة من الأمطار والثلوج التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء 30 من الشهر.

مصدر هذه الموجة هو هواء بارد قادم من البحر المتوسط، وسيكون تأثيره في البداية ضعيفاً، لكنه سيبدأ على شكل تساقط ثلوج وأمطار خفيفة على المناطق الجبلية الحدودية العالية.

- ذروة العاصفة: حسب التوقعات، يوم الاثنين 29 من الشهر، ستصل العاصفة إلى ذروتها، وسيكون أكبر معدل لهطول الأمطار والثلوج في ذلك اليوم، ومستوى الهطول سيختلف بين المناطق.

- انخفاض درجات الحرارة: يوم الثلاثاء 30 من الشهر، ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً أكبر، خاصة في المناطق الجبلية حيث ستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

- الثلوج في مراكز المدن: مع انخفاض درجات الحرارة، هناك احتمال لتساقط الثلوج ممزوجة بالأمطار (ثلوج رطبة) في مراكز محافظتي السليمانية ودهوك.

الأرصاد الجوية أصدرت تحذيراً بشأن زيادة سرعة الرياح في يومي الأحد والاثنين، حيث من المتوقع أن تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة.

وفقاً للأنواء، العاصفة ستنتهي بعد ظهر يوم الثلاثاء 30-12-2025.