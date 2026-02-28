وزارة الدفاع الإماراتية: قواتنا في جاهزية تامة للتصدي لأي تهديد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية للدولة تصدت لعدة صواريخ إيرانية، مؤكداً أن القوات المسلحة الإماراتية في أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تهديدات.

وفي يوم السبت، 28 فبراير 2026، صرح عبدالناصر الحميدي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية، في لفتة إعلامية لوسائل إعلام عربية قائلاً: "تعرضت دولة الإمارات لهجوم سافر بالصواريخ الباليستية الإيرانية، وقد تعاملت منظومات دفاعنا الجوي بكفاءة عالية مع هذا الهجوم، وتمكنت بنجاح من اعتراض وتدمير عدد من تلك الصواريخ".

وأشار الحميدي إلى أن الجهات المختصة في الدولة تعاملت مع سقوط حطام الصواريخ في مناطق سكنية بمدينة أبوظبي، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية ووفاة شخص واحد.

كما أوضح أن الدفاعات الجوية الإماراتية تمكنت من صد موجة ثانية من الصواريخ الإيرانية التي وجهت نحو البلاد، مؤكداً عدم وقوع أي أضرار جراء هذه الموجة الثانية.

وطمأن المتحدث باسم وزارة الدفاع المواطنين والمقيمين بأن "الوضع الأمني تحت السيطرة التامة، وأن كافة الجهات المعنية تتابع التطورات عن كثب وبشكل مستمر"، مشدداً على أن القوات المسلحة في حالة استنفار وجاهزية كاملة لحماية أمن واستقرار الوطن، والتصدي لأي محاولة تهدف إلى زعزعة أمن الإمارات.

وفي الختام، دعا عبدالناصر الحميدي المواطنين والمقيمين إلى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والابتعاد عن نشر وتداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.