عدة دول تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى العراق ودول المنطقة جراء التصعيد العسكري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت الخطوط الجوية في كل من مصر وسوريا وتركيا، تعليق رحلاتها الجوية إلى العراق وعدد من دول الخليج والأردن، وذلك إثر تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.

مصر للطيران: تعليق حتى إشعار آخر

أعلنت شركة "مصر للطيران"، السبت 28 شباط/فبراير 2026، تعليق رحلاتها إلى مدن (الكويت، دبي، الدوحة، البحرين، أبوظبي، الشارقة، القصيم، الدمام، أربيل، بغداد، عمان، بيروت، ومسقط) حتى إشعار آخر. وأشارت وزارة الطيران المدني المصرية إلى أنها تتابع عن كثب التطورات الإقليمية وتداعيات الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

الخطوط التركية: إلغاء الرحلات لـ 10 دول

من جانبها، ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط. وصرح يحيى أوستون، المستشار الإعلامي للشركة، بأنه تم إلغاء رحلات اليوم السبت إلى (قطر، الكويت، البحرين، الإمارات، وعمان)، فيما تقرر تعليق الرحلات إلى (سوريا، العراق، الأردن، لبنان، وإيران) حتى تاريخ 2 آذار/مارس 2026. وأوضح أن القرار جاء نتيجة إغلاق الأجواء في عدة دول عقب الهجمات المتبادلة.

سوريا: إغلاق مطاري دمشق وحلب

وفي السياق ذاته، أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية إلغاء كافة رحلاتها المبرمجة "حتى إشعار آخر" بسبب التوترات الكبيرة التي تشهدها المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الشركة: "نعلن إلغاء كافة الرحلات الجوية من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين حتى إشعار آخر"، ودعت المسافرين إلى عدم التوجه للمطارات لحين صدور تحديثات جديدة.

العراق: إغلاق الأجواء وتفريغها من الطائرات

وعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة النقل العراقية إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات. وقال ميثم صافي، المتحدث باسم الوزارة: "الأجواء العراقية مغلقة تماماً، والعمل جارٍ حالياً على إخلاء الأجواء من الطائرات". من جهتها، أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي أن إغلاق الأجواء هو إجراء "مؤقت واحترازي" لمدة ساعتين، تخضع بعدها الأوضاع لتقييم جديد.

خلفية التصعيد

تأتي هذه القرارات بعد شن إسرائيل هجوماً "استباقياً" على إيران صباح اليوم، وهو ما أكده مسؤول أمريكي لافتاً إلى مشاركة القوات الجوية بلاده في الهجمات. وقد أدت هذه التطورات إلى توتر غير مسبوق، خاصة بعد قيام إيران بالرد عبر استهداف مناطق في المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية بالصواريخ، مما زاد من مخاوف اندلاع حرب شاملة في المنطقة.