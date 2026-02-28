حزب الله اللبناني: إيران ستزداد قوة جراء هذه الهجمات ومآل عدوان الأعداء هو الفشل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-أدان حزب الله اللبناني الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، واصفاً إياه بـ "العدوان الغاشم"، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الاعتداءات لن تنال من عزيمة طهران في تطوير قدراتها وتعزيز مكانتها.

وفي بيان رسمي صدر اليوم السبت، 28 شباط/فبراير 2026، أعلن الحزب عن موقفه الرافض بشدة لهذا الهجوم "الظالم" الذي جاء بعد أشهر من التهديدات المتواصلة ضد إيران .

وجاء في نص البيان: "إن هذا العدوان الجديد يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو استمرار للسياسات الاستعلائية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وإسرائيل بهدف تقويض استقرار المنطقة".

وأشار حزب الله إلى أنه بعد فشل ما سُمي بـ "حرب الـ 12 يوماً"، باتت أهداف الأعداء واضحة؛ إذ إن مشكلتهم الأساسية ليست في البرنامج النووي، بل في رفضهم لوجود دولة قوية في المنطقة تمتلك قراراً سيادياً مستقلاً.

وطمأن الحزب في بيانه بأن إيران ستخرج من هذه الهجمات أكثر قوة وصلابة، وأن محاولات الأعداء ستنتهي بالخسران، داعياً شعوب المنطقة إلى عدم الصمت أمام هذه المخططات، ومشدداً على أن إرادة طهران في تطوير إمكانياتها لن تُكسر.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، فجر اليوم السبت 28 شباط 2026، هجوماً جوياً استهدف الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة.

وفي رد فعل فوري، قامت إيران بالرد على تلك الهجمات، حيث وجهت ضربات صاروخية نحو إسرائيل، واستهدفت عدداً من القواعد والمقرات العسكرية الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة.