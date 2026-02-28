طقس العراق.. أمطار رعدية وتصاعد للغبار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتصاعداً للغبار.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 28 شباط 2026، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، واحياناً يكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".

وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 11، أربيل 12، نينوى 13، كركوك 14، صلاح الدين والأنبار 17، بغداد 18، ديالى وكربلاء المقدسة 19، واسط وبابل والديوانية والنجف الأشرف 20، ذي قار 22، ميسان والمثنى 23، البصرة 24".

وأضاف، أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً، مع امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

وأشار إلى، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، مع زخات مطر خفيفة متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل في اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والغبار (2-4) كم".

وتابع البيان، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحيانا يكون غائماً، مع امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في بعض الاقسام من المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".