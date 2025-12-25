تراجع الحركة التجارية في زاخو.. تجار ومسؤولون يحذرون من تداعيات القيود الاتحادية على اقتصاد الإقليم

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تواجه مدينة زاخو، التي تُعد البوابة التجارية الأبرز لإقليم كوردستان والعراق مع تركيا، تراجعاً ملحوظاً في نشاطها التجاري خلال عام 2025. فبعد سنوات من الازدهار عبر منفذ "إبراهيم الخليل" الدولي، يصف التجار العام الحالي بأنه "الأصعب" منذ عقدين من الزمن، نتيجة جملة من المعوقات القانونية والسياسية.

وفي حديث لـ "كوردستان 24"، أعرب التاجر شفان عبدي عن قلقه قائلاً: "أعمل في هذا المجال منذ 20 عاماً، ولم أشهد تراجعاً في الحركة التجارية كالذي نشهده اليوم. عام 2025 لم يكن عاماً ذهبياً للتجارة، والسبب الرئيس يعود إلى القرارات والقيود التي تفرضها الحكومة الاتحادية في بغداد، خاصة فيما يتعلق بتعليمات البنك المركزي والتحويلات المالية".

من جانبه، أشار التاجر جمعة عثمان إلى أن النشاط التجاري انخفض بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، مؤكداً أن "تطبيق نظام الأتمتة الجمركية الجديد (أسيكودا - Asycuda) قد ألقى بظلاله الثقيلة على سرعة وانسيابية العمل، مما خلق عقبات إضافية أمام التجار والمستوردين".

هذا الركود لم يقتصر على أرقام المبيعات فحسب، بل امتد ليشمل قطاع النقل والمصانع؛ حيث اضطرت بعض المعامل لتقليص عدد عمالها نتيجة تراجع الطلب وصعوبات التصدير. كما نقل سائقو الشاحنات معاناتهم من فترات الانتظار الطويلة وتراجع عدد الرحلات اليومية، مشيرين إلى أن حركة الشاحنات انخفضت من متوسط 100 شاحنة يومياً في السابق إلى نحو 70 شاحنة فقط حالياً.

بدوره، أكد لطيف عثمان إسماعيل، رئيس غرفة تجارة وصناعة زاخو، صحة هذه الأرقام، مبيناً أن التبادل التجاري عبر منفذ إبراهيم الخليل تراجع بنسبة تقارب 20%. وأضاف: "القرارات السياسية الصادرة من بغداد تضع عراقيل مستمرة أمام النشاط التجاري، وتستهدف بشكل خاص إقليم كوردستان، مما أثر أيضاً على أسعار وتدفق البضائع التركية إلى الأسواق المحلية".

يُذكر أن حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق وتركيا يصل إلى قرابة 20 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليارات دولار جرت عبر إقليم كوردستان خلال عام 2024. في وقت يسعى البلدان الى رفع حجم التبادل في المدى المتوسط إلى 30 مليار دولار.

إلا أن المراقبين يخشون من استمرار هذا التراجع إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات فنية وسياسية بين أربيل وبغداد لتسهيل حركة التجارة ومنع تسييس الملف الاقتصادي.



تقرير : مهفان مجيد - كوردستان 24 – زاخو