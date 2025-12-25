ئاكرێ (عقرة) تعزز أمنها الغذائي.. مسح ميداني لـ 150 ألف دونم من القمح لضمان حقوق المزارعين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بدأت الفرق الفنية في مديرية زراعة قضاء ئاکرێ (عقرة) حملة ميدانية واسعة لمسح وتوثيق المساحات المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد الحصص الدقيقة لكل مزارع لضمان انسيابية عملية تسليم المحصول إلى الصوامع الحكومية (السايلوهات) في موسم الحصاد المقبل.

تنتقل الفرق الهندسية من قرية إلى أخرى ومن حقل إلى آخر، لإجراء قياسات دقيقة للمساحات الفعلية المزروعة. وصرح أرسلان حسين، مسؤول التخطيط في مديرية زراعة عقرة، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "نقوم بزيارات ميدانية شاملة لكل القرى لنعرف المساحة الفعلية التي زرعها كل فلاح بمحصول القمح. هذا الإجراء سيسهل عملنا في المستقبل ويمنع وقوع أي مشاكل أو تداخل في الحصص عند تسويق المحصول، لضمان وصول الكميات المطلوبة بدقة إلى الصوامع".

من جانبهم، أعرب مزارعو المنطقة عن ارتياحهم لهذه الخطوة، واصفين إياها بأنها "صمام أمان" لحقوقهم. وقال المزارع محمد أمين: "هذا الإجراء ممتاز جداً، فهو يضمن ألا يضيع حق أي شخص. عندما تُسجل مساحة أرضي بدقة من قبل اللجان المختصة، سأعرف تماماً كمية القمح التي يُسمح لي بتسليمها للسايلو، وهذا يحقق العدالة والمساواة بين جميع المزارعين".

شهد قطاع زراعة القمح في عقرة قفزة ملحوظة هذا العام مقارنة بالموسم الماضي. فبحسب بيانات مديرية الزراعة، بلغت المساحة المزروعة بالقمح في الموسم السابق نحو 113 ألف دونم، أنتجت قرابة 40 ألف طن. أما في هذا الموسم، فقد ارتفعت المساحات المزروعة لتصل إلى 150 ألف دونم، وسط توقعات بزيادة كبيرة في الإنتاج بفضل تحسن الظروف الجوية والاعتماد على التقنيات الرقمية في تسجيل البيانات عبر الهواتف الذكية لمتابعة الحقول.

تؤكد مديرية زراعة عقرة أن عمليات المسح ستستمر حتى تغطية كافة المساحات المستهدفة، بما يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة تخدم المزارع والدولة على حد سواء، وتساهم في إنجاح خطة التسويق الاستراتيجية للقمح في إقليم كوردستان.

تقریر: آري حسين - كوردستان 24 - ئاكرێ (عقرة)