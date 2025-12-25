العراق يحقق إيرادات نفطية تتجاوز 6.5 مليار دولار خلال تشرين الثاني الماضي

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات المالية المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، مؤكدة تصدير أكثر من 106 ملايين برميل من النفط الخام والمكثفات.

وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، تلقت "كوردستان 24" نسخة منه، أن مجموع كميات النفط الخام المصدرة، بحسب الإحصائية النهائية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت 106 مليوناً و593 ألفاً و352 برميلاً. وأوضح البيان أن هذه الصادرات حققت عوائد مالية إجمالية بلغت 6 مليارات و595 مليوناً و391 ألف دولار.

وأظهرت البيانات breakdown (توزيعاً) دقيقاً لمنشأ الكميات المصدرة كما يلي:

حقول الوسط والجنوب: بلغت الكميات المصدرة منها 98 مليوناً و709 ألفاً و795 برميلاً.

إقليم كوردستان: بلغت الكميات المصدرة عبر ميناء جيهان التركي 7 ملايين و583 ألفاً و733 برميلاً.

الأردن: بلغت كميات التصدير الموجهة إليها عبر الشاحنات 299 ألفاً و824 برميلاً.

وأكدت الوزارة أن الاستمرار في نشر هذه الإحصائيات الشهرية يأتي ضمن نهجها الثابت في اعتماد مبدأ الشفافية، وإيمانها بحق الرأي العام في الاطلاع على تفاصيل عمليات التصدير والإيرادات السيادية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.