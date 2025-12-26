الحشد الشعبي ينظّم تشييعاً رمزياً لمقاتليه الذين قضوا في قصفٍ أميركي عام 2019

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- نظمت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تشييعاً رمزياً لنحو 40 نعشاً رمزياً لضحايا القصف الأميركي على مدينة القائم العراقية أواخر عام 2019.

وجرى التشييع في شارع فلسطين وصولاً إلى نصب الشهيد، الذي يستعد لفعاليات أخرى بينها معرض ومخيم شهداء قادة النصر الثقافي والذي يبدأ يوم غد السبت لمدة 5 أيام.

وظهر في التشييع أكثر من 40 تابوتاً يكشف عن وفاة عدد من المصابين، ففي القصف استشهد حوالي 25 مقاتلاً وأصيب أكثر من 50 آخرين.

لكن التشييع ضم صور شهداء وقادة من ضحايا القصف الأميركي بمناسبات مختلفة، بينهم أبو باقر الساعدي الذي اُغتيل في بغداد بطائرة مسيرة.

وتستعد هيئة الحشد الشعبي لإجراء عمليات تشييع رمزي واستعراض ووقفات وفعاليات مختلفة في مختلف مناطق بغداد لإحياء ذكرى "استشهاد قادة النصر" لا سيما في شارع مطار بغداد.