وزير الدفاع الأمريكي: سندمر القوات الإيرانية

منذ 12 دقيقة



اربيل (كوردستان24) -قال وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي الیوم الاثنین 2آذار/ مارس 2026 "سندمر القدرات الصاروخية الإيرانية وسنقضي على القوات الإيرانية."

وأضاف قائلاً: إيران تتجه نحو الضعف.

وأكد بيت هيغسيث، أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران تختلف جذرياً عن حرب العراق، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تنجر مجدداً إلى دوامة "بناء الدول" التي استنزفت واشنطن قبل عقدين.

وفي تصريحات أدلى بها من مقر البنتاغون، قال هيغسيث: "هذه ليست حرب العراق، وليست حرباً لا نهاية لها. لقد عاصرتُ تلك الحروب، وجيلنا اليوم يدرك الحقيقة جيداً، وكذلك الرئيس (ترامب)". وأضاف أن الرئيس كان محقاً حين وصف حروب بناء الدول خلال العشرين عاماً الماضية بـ "الغبية".

وأوضح هيغسيث أن الاستراتيجية الحالية تتبنى نهجاً مغايراً تماماً، واصفاً المهمة بأنها "واضحة، مدمرة، وحاسمة"، وحدد أهدافها في ثلاث نقاط رئيسية:

1-تدمير التهديد الصاروخي الإيراني بالكامل.

2-سحق القدرات البحرية الإيرانية.

3-ضمان عدم امتلاك طهران لأي أسلحة نووية.

واختتم وزير الدفاع تصريحاته بالتأكيد على أن واشنطن تركز فقط على تحييد التهديدات المباشرة دون التورط في التزامات سياسية أو عسكرية طويلة الأمد داخل الأراضي الإيرانية.