سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال في ضربات بطائرات مسيّرة على جنوب السودان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قُتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال الثلاثاء في ضربات بطائرات مسيّرة على مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان بجنوب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.

ونُقِل 13 جريحا إلى مستشفى الدلنج وفقا لمصدر فيه جرّاء استهداف المدينة بطائرات مسيّرة عدة، بحسب ما قال أحد السكان لوكالة فرانس برس.

وتمكن الجيش السوداني في كانون الثاني/يناير من كسر حصار طويل فرضته قوات الدعم السريع على المدينة قرابة ثلاث سنوات.

ودانت وزارة الخارجية المرتبطة بالجيش الثلاثاء "استمرار مليشيا الدعم السريع في اعتداءاتها على الأعيان المدنية والبنى التحتية الحيوية" في مدن الدلنج والأبيض، عاصمة شمال كردفان، وكوستي في ولاية النيل الأبيض.

ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، ركّزت جهودها على كردفان.

وتُعد هذه المنطقة الغنية بالنفط والأراضي الخصبة والموارد المعدنية نقطة وصل بين دارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش في الشمال والشرق والوسط.

أسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا، وتسببت في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.

ويتهم المجتمع الدولي طرفَي النزاع بارتكاب جرائم حرب، من استهدافٍ منهجي للمدنيين وقصف عشوائي للمناطق المأهولة.





المصدر: فرانس برس