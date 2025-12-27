احتراق 30 محلاً جراء حريقٍ اندلع داخل مخيمٍ للإيزيديين في زاخو

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- اندلع حريقٌ فجر اليوم السبت في مخيم باجد كندال الواقع في ناحية سحيلا التابعة لإدارة زاخو المستقلة، ما أدى إلى احتراق أكثر من 30 محلاً تجارياً، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها للسيطرة على الحريق.

وبحسب المعلومات التي نقلها مراسل كوردستان24 في دهوك، فإن الحريق اندلع عند الساعة الرابعة فجراً من اليوم السبت 27 كانون الثاني 2025.

ووفقاً لإفادات سكان المخيم، فإن الحريق نجم عن تماس كهربائي، وأسفر حتى الآن عن احتراق أكثر من 30 محلاً بكامل محتوياتها، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بينما تواصل فرق الدفاع المدني في زاخو محاولاتها للسيطرة على الحريق.

ويضم مخيم باجد كندال أكثر من ألف عائلة من النازحين الإيزيديين الذين نزحوا إلى إقليم كوردستان عقب الهجوم الذي شنّه تنظيم داعش على سنجار.