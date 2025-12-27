بمشاركة الطيران الحربي.. التحالف الدولي وقسد ينفذان أول تدريبات عسكرية في جبل عبدالعزيز بالحسكة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نفذت قوات سوريا الديمقراطية برفقة التحالف الدولي، أمس، أول تدريبات عسكرية مشتركة لها في منطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة، شملت استخدام الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية المختلفة، بمشاركة الطيران الحربي.

وخلال التدريبات، سُمع دوي ثلاثة انفجارات ناجمة عن غارات وهمية نفذها الطيران الحربي، ما أثار قلق بعض المدنيين في المناطق المحيطة.

قوات "التحالف الدولي"، وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، قامت أمس، بتنفيذ تدريبات عسكرية في قاعدة قسرك الواقعة شمال غرب مدينة الحسكة.

ووفقًا للمعلومات، شملت التدريبات استخدام أسلحة ثقيلة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء المنطقة، لتعزيز القدرات العسكرية لدى الجنود.