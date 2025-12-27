السفير الإيراني: الفصائل المسلحة العراقية تتخذ قراراتها دون تدخلٍ من طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، أن الفصائل المسلّحة وصلت إلى مرحلة اتخاذ قراراتها بنفسها دون تدخلٍ من طهران.

وقال آل صادق خلال مقابلة على قناة دجلة العراقية، إن دعم بلاده لتلك الفصائل خلال الحرب على تنظيم داعش لا يعني أنها تعمل بالنيابة عن إيران.

معتبراً أن وصف تلك الفصائل بوكلاء إيران "إهانة لها".

وأشار السفير الإيراني إلى أن الفصائل المسلحة العراقية التي طرحت مبادرة حصر السلاح بيد الدولة "لديها مخاوف من مردود هذه الخطوة".

مؤكداً أن تلك الفصائل وصلت إلى مرحلة اتخاذ قراراتها بنفسها، نافياً أن تكون "وكلاء" لإيران.

تصريحات السفير الإيراني تأتي في وقت يشهد فيه العراق نقاشاً سياسياً متجدداً بشأن مستقبل الفصائل المسلحة ودورها، وسط ضغوط داخلية وخارجية لحصر السلاح بيد الدولة، لا سيما بعد سنوات من تصاعد نفوذ جماعات مسلحة مرتبطة بمحور تقوده طهران في المنطقة.

في سياقٍ آخر، اعتبر آل صادق أن ارتفاع عدد مقاعد القوى المرتبطة بالفصائل في البرلمان هو "خيار الشعب العراقي".

واختتم السفير الإيراني تصريحاته بالتأكيد على متانة العلاقات بين بغداد وطهران، قائلاً إنه لا يتصور انقطاعها، لافتاً إلى أن نحو 35 في المائة من العراقيين يعيشون في مناطق حدودية مع إيران، حيث توجد روابط اجتماعية وعشائرية عميقة بين الجانبين.