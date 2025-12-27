تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية والأمن الداخلي لـ (الإدارة الذاتية) في الشيخ مقصود والأشرفية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قوى الأمن الداخلي في حلب (تابعة للإدارة الذاتية)، ليلة أمس الجمعة/السبت، ان فصائل الحكومة الانتقالية في دمشق، بدأت هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكورديين في مدينة حلب.

ووصف بيان قوى الامن الداخلي الهجوم بـ "اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة".

مشيراً الى ان " محيط المنطقة يشهد حالة توتر شديدة، في ظل استمرار هذه الاعتداءات غير المسؤولة، حيث تتحمل الجهات المعتدية المسؤولية عن أي نتائج أو تطورات قد تنجم عن هذا التصعيد".

وكانت قوات الأمن الداخلي في حيي الشيخ مقصود والاشرفية الكورديين في حلب أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة، ان فصائل تابعة للحكومة الانتقالية في دمشق استهدفت حاجزاً لها في محيط دوار الشيحان بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأشارت في بيان لها طالعته كوردستان24، إلى أن "الاستهداف جرى بقذيفتين صاروخيتين من نوع RPG 7، وفي ظل الاعتداء ردت القوى الامنية بشكل محدود وضمن إطار حق الدفاع المشروع عن النفس".

البيان قال ان قوى الأمن الداخلي في حلب، أكدت التزامها بضبط النفس، وذكرت أنها تواصل إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لاحتواء الموقف ومنع أي تصعيد.