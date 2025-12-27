أرسنال يُبقي صراع الصدارة على حاله مع سيتي

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- لم يسمح أرسنال لملاحقه مانشستر سيتي باعتلاء الصدارة سوى لبضع ساعات، بعد أن حقّق الأول الفوز على ضيفه برايتون 2-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها الثاني على نوتنغهام فوريست في وقت سابق السبت.

وكان سيتي خطف صدارة موقتة بفوزه الثامن تواليا في كافة المسابقات، قبل أن يستعيدها الـ "غانرز" سريعا بفارق نقطتين بثنائية القائد النروجي مارتن أوديغارد (14) والفرنسي جورجينيو روتر (52 خطأ في مرماه)، قبل أن يقلّص الباراغواياني دييغو غوميس النتيجة للضيوف (64).

واستعاد "المدفعجية" نغمة الفوز بعد التعادل أمام كريستال بالاس في المرحلة الماضية، محققين فوزهم الثالث عشر في 18 مباراة في الـ "برميرليغ".

وبدأ أصحاب الأرض اللقاء ضاغطين وهو ما أسفر عن انتزاع التقدم بعد 14 دقيقة فقط من تسديدة منخفضة رائعة لأوديغارد من مشارف منطقة الجزاء.

وأنقذ الحارس الهولندي بارت فيربروخن مرمى برايتون من هدف محقق إثر تسديدة بكعب القدم من الإسباني مارتن سوبيمندي (44).

وبعد انطلاقة مندفعة لبرايتون في الشوط الثاني، نجح أرسنال في كسر هذا الزخم من خلال تعزيز تقدمه بعد ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس وحولها روتر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (52).

وكاد السويدي فيكتور يوكيريس يضيف الثالث بعد دقائق من تسديدة صاروخية من زاوية ضيقة تصدى لها فيربروخن (60).

وحصل برايتون على منفذ للعودة بعد ان استغل بعض السبات في دفاع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، عندما سدّد السويدي ياسين أياري كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيسر مباشرة الى قدم غوميس الخالي من الرقابة فأتبعها بتسديدة في المرمى (64).

وفرض برايتون صمتا عارما في مدرجات ملعب الإمارات عندما سدد الغامبي يانكوبا مينتيه كرة مقوسة من داخل المنطقة ارتمى لها الحارس الإسباني دافيد رايا بكل ما أوتي من قوة لإبعادها إلى ركنية (77).

وأضاع أرسنال فرصتين لقتل المباراة عبر البرازيلي غابريال مارتينيلي وبوكايو ساكا (85 و90+4)، لكن لحسن حظه حافظ على تقدمه حتى النهاية.

سيتي يُبقي ضغطه

وعزّز الفرنسي ريان شرقي حظوظ سيتي في سباقه نحو اللقب بهدف وتمريرة حاسمة خلال الفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست 2-1.

وأظهر سيتي وجهين مختلفين: بلا خطورة ومتراجع في الشوط الأول، ثم مهيمن ومهدد في الثاني.

صنع الجزائري الأصل البالغ 22 عاما والقادم من ليون الصيف الماضي، الهدف الأول للهولندي تيجاني رايندرس (48) على ملعب سيتي غراوند، ثم أطلق تسديدة قوية مسجلا هدف الفوز المتأخر (83)، بعد أن أدرك أوماري هاتشينسون التعادل بتسجيله أول أهدافه مع فوريست (54).

وحقق الفريق المملوك للإمارات ثمانية انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بينها ستة في الدوري.

فيرتس يفتتح رصيده التهديفي

وواصل ليفربول استفاقته معززا سلسلة مبارياته بلا هزيمة في الدوري إلى ست بفوزه على ولفرهامبتون 2-1.

وسجل هدفي "ريدز" في غضون دقيقة واحدة الهولندي راين غرافنبرخ (41) والألماني فلوريان فيرتس (42) الذي سجّل اولى أهدافه بقميص النادي منذ انضمامه إليه في الصيف من باير ليفركوزن، قبل أن يقلّص الأوروغوياني سانتياغو بوينو (52) النتيجة.

وتقدم ليفربول إلى المركز الرابع موقتا بـ 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي الخامس الذي يلتقي أستون فيلا الثالث في وقت لاحق.

وشهد اللقاء مشاركة اثنين من أبناء الراحل البرتغالي ديوغو جوتا الثلاثة عند دخول اللاعبين إلى ملعب أنفيلد السبت وهما دينيس ودوارتي، في لفتة عاطفية من الناديين لتكريم مهاجمهما السابق. كما حضرت زوجته روت كاردوسو أيضا المباراة من المدرجات.

وكان جوتا الذي لقي حتفه في حادث سيارة في تموز/يوليو قد انتقل إلى ليفربول قادما من ولفرهامبتون في عام 2020.

وفاز برنتفورد على بورنموث 4-1.

تألق الألماني كيفن شاديه بتسجيله ثلاثية "هاتريك" لبرنتفورد (7 و51 و90+6) وأضاف الصربي دجورجي بيتروفيتش الهدف الآخر عن طريق الخطأ في مرماه (39)، في حين سجل هدف بورنموث اليتيم الغاني انطوان سيمينيو (75).

ورفع برنتفورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع في حين تجمّد رصيد بورنموث عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

وخيّم التعادل السلبي على لقاء ايفرتون ومضيفه بيرنلي.

بات في رصيد ايفرتون 25 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 12 نقطة لبيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وزاد فولهام من معاناة جاره وست هام بتغلبه على مضيفه 1-0.

سجّل المهاجم المكسيكي راوول خيمينيس هدف المباراة الوحيد قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع فولهام رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر فيما تجمّد رصيد وست هام المتعثر عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.