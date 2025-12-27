زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب تايوان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات الساحل الشمالي الشرقي لتايوان السبت، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان التي قالت إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات، أنه وقع عند الساعة 23,05 بالتوقيت المحلي(15,05 بتوقيت غرينتش) على عمق 73 كيلومترا في البحر قبالة مقاطعة ييلان.

وهذا الزلزال الكبير الثاني الذي يضرب الجزيرة خلال أسبوع، بعد زلزال بلغت قوته 6 درجات الأربعاء.

من جهته، أبلغ مكتب إطفاء مقاطعة ييلان وكالة فرانس برس بأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال تسبب باهتزاز مبان في العاصمة تايبيه وشعر به سكان تايوان بأكملها.

وتتعرض تايوان للزلازل بشكل متكرر بسبب موقعها على حافة صفيحتين تكتونيتين قرب حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تقول هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنها الأكثر نشاطا زلزاليا في العالم.

ووقع آخر زلزال كبير في نيسان/أبريل 2024 عندما ضربت الجزيرة هزة أرضية مميتة بلغت قوتها 7,4 درجات، قال المسؤولون إنها الأقوى خلال 25 عاما.

وأسفر الزلزال عن مقتل 17 شخصا على الأقل، وتسبب في انزلاقات تربة وألحق أضرارا جسيمة بمبان في مدينة هوالين.

وفي عام 1999، هزّ تايوان زلزال بلغت قوته 7,6 درجات وهو الكارثة الطبيعية الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ الجزيرة.