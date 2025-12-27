بغداد تبدأ محاكمة ضابطين من النظام السابق بتهم الإبادة الجماعية بحق البارزانيين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تنطلق، يوم غدٍ الأحد في بغداد، محاكمة ضابطين برتبة لواء من منتسبي النظام السابق، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق البارزانيين.

وتأتي هذه الخطوة عقب نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين، حيث أدلى أحدهما خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية حول آليات تنفيذ الجرائم المنسوبة إليهما.

ووفقاً للأدلة والوثائق الرسمية الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا ورئاسة محكمة استئناف الرصافة، فإن المتهمين الرئيسيين في القضية هما اللواء شاكر طه يحيى غفور الدوري، واللواء سعدون صبري جميل جمعة القيسي.

وأصدرت المحكمة، بشكل رسمي، مذكرات الحضور الخاصة بالمحاكمة استناداً إلى المادتين 12 و15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، واللتين تتعلقان بالجرائم الدولية وجرائم الإبادة الجماعية.

وخلال التحقيقات الأولية، قدّم اللواء شاكر الدوري إفادات موسعة تناولت الخطط والعمليات التي نُفذت لاعتقال وإخفاء البارزانيين، حيث اعتُمدت هذه الإفادات كأدلة رئيسية أمام محكمة جنايات الرصافة.

كما شهدت قاعة المحكمة حضور فريق الدفاع عن ملف البارزانيين، إلى جانب ممثلي ذوي الضحايا، لمتابعة مجريات المحاكمة وضمان الحقوق القانونية للمتضررين.

وتشير المعطيات إلى أن المحكمة أعدّت قائمة تضم أسماء 35 شاهداً من مناطق بارزان، حرير، سوران، بيرمام، مصيف، وناحية بحركة، جرى استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم بشأن الانتهاكات التي تعرّض لها أبناء هذه المناطق خلال حقبة نظام البعث.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، في خطوة وُصفت بالتاريخية، تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي ظلت دون عقاب لسنوات طويلة.