مصرع معتمرة من إقليم كوردستان في حادث سير مأساوي وتنسيق لنقل جثمانها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان العراق، عن وفاة معتمرة كوردية إثر حادث سير تعرضت له حافلة كانت تقل مواطنين متوجهين لأداء مناسك العمرة، مؤكدة أن بقية الركاب يتمتعون بصحة جيدة.

وفي تصريح رسمي، قال كاروان ستوني، المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة في الإقليم: "إن حادثاً مرورياً وقع يوم أمس لمركبة كانت تقل معتمرين من مواطني الإقليم في منطقة (چومان) الحدودية أثناء رحلتهم نحو الديار المقدسة، مما أسفر عن وفاة امرأة تدعى (خولة خليل عثمان) تبلغ من العمر 37 عاماً".

وأوضح ستوني أن حكومة الإقليم ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية تابعت الحادث عن كثب منذ لحظة وقوعه، مشيراً إلى وجود تنسيق عالٍ مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية ببغداد لإنهاء كافة المتعلقات الإدارية والقانونية الخاصة بالحادث.

وأضاف المتحدث: "لقد نجحت الجهود في إعادة جثمان الفقيدة إلى أرض الإقليم قبل وقت قصير، وقد قررت عائلتها مواراتها الثرى في مسقط رأسها بمنطقة (بردي/ آلتون كوبري)، رغم إقامة العائلة في مدينة أربيل منذ نحو عقدين من الزمن".