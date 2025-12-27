بعد انتظار عامين.. انطلاق أعمال إنشاء وتأهيل جسر زراين - دربندخان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بعد مساعٍ استمرت نحو عامين على مستوى الوزارات والجهات المعنية، انطلقت أخيراً أعمال إنشاء وتأهيل واستكمال جسر الطريق الرئيسي زرّاين – دربندخان.

ويُنفَّذ المشروع بكلفة تتجاوز 181 مليون دينار، ليشكّل بارقة أمل لسائقي المركبات وسكان المنطقة الذين عانوا لسنوات من تردي وضع الجسر وما سببه من معوّقات مستمرة للحركة المرورية.

وأفادت مديرية ناحية زرّاين أن الشروع بتنفيذ المشروع جاء ثمرة متابعة متواصلة من قبل المديرية، وبالتنسيق مع وزارتي الإعمار والمالية، بهدف إيجاد حل جذري لمشكلة الجسر الواقع في قرية زرّاين القديمة على الطريق العام المزدوج السليمانية – دربندخان.

وفي إطار المتابعة الميدانية، زار مدير ناحية زرّاين، آوارة حمه شريف، برفقة مدير صيانة وحماية الطرق في السليمانية، موقع المشروع، واطلعا بشكل مباشر على مراحل العمل الجارية، معربين عن شكرهما للفرق الهندسية والفنية على المباشرة بتنفيذ الأعمال.

ويكتسب الجسر والمجرى المائي المحاذي له أهمية استراتيجية كبيرة، لوقوعه على أحد أكثر الطرق ازدحاماً في إقليم كوردستان، والذي يربط محافظة السليمانية بإدارة كرميان والمنافذ الحدودية الدولية.

وكان تضرر هذا المقطع من الطريق خلال السنوات الماضية قد شكّل خطراً مباشراً على حياة المواطنين، وتسبب في تعطّل الحركة المرورية، لا سيما خلال مواسم الأمطار والسيول.

ومن المتوقع أن يسهم إنجاز المشروع في تسهيل حركة المركبات الصغيرة والشاحنات على حد سواء، فضلاً عن تعزيز مستوى السلامة المرورية بشكل ملحوظ على هذا الطريق الدولي.