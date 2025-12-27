إقليم كوردستان يطلق مشروعاً رقمياً رائداً لمراقبة الموارد المائية

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة غير مسبوقة، أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن إطلاق مشروع استراتيجي لتأسيس نظام رقمي لمراقبة الموارد المائية السطحية والجوفية. ويأتي هذا المشروع استجابة للتحديات البيئية، وخصوصاً مخاطر التغير المناخي وشح المياه، بهدف حماية الأمن المائي في الإقليم عبر بيانات دقيقة وسريعة.

وقال كاروان صباح هورامي، المدير العام للموارد المائية في إقليم كوردستان، في مقابلة مع كوردستان24، إن المشروع يمثل إنجازاً فريداً من نوعه، حيث يمكّن من متابعة مستويات المياه السطحية والجوفية بشكل رقمي ومتزامن، إضافة إلى تنبيه الجهات المعنية تلقائياً بحالة ومستويات المياه.

وأوضح المدير العام أن أهمية المشروع تعادل أهمية إنشاء السدود والبحيرات الاصطناعية، إذ يشكّل أداة أساسية للتخطيط طويل المدى لحماية الموارد الطبيعية.

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار جهود الإقليم لمواجهة التصحر الذي يطال أجزاء واسعة من العراق.

وأكد كاروان صباح أن التغير المناخي وتراجع معدلات هطول الأمطار حقائق لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن الهدف من هذا النظام الرقمي تمكين الإقليم من إدارة وتوزيع وحماية الموارد المائية بأسلوب علمي يقلل من الخسائر المحتملة.