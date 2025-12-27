قسد تنفي زيارة مظلوم عبدي إلى دمشق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نفت قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة حول قيام القائد العام لقواتها، مظلوم عبدي، بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق لبحث ملف اندماج قوات قسد ضمن الجيش السوري.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، في تدوينة نشرها على منصة فيسبوك، إن "لا صحة لما يتم تداوله بشأن زيارة القائد العام لقواتنا مظلوم عبدي إلى دمشق اليوم".

وأضاف شامي أن "أي تواصل أو مسار سياسي أو عسكري يتم الإعلان عنه حصراً عبر القنوات الرسمية".

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب تداول أنباء خلال الساعات الماضية في عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية تحدثت عن وصول وفد من قوات سوريا الديمقراطية، برئاسة مظلوم عبدي، إلى دمشق لإجراء مباحثات تتعلق بقضايا سياسية وأمنية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أهمية اعتماد وسائل الإعلام على القنوات الرسمية في نقل وتأكيد الأخبار الحساسة.