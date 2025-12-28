باتيفا.. انفجار تحت جرافة لإزالة الثلوج يخلّف إصابتين وأضراراً مادية

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب عاملان من فرق إزالة الثلوج، مساء اليوم الأحد 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، جراء انفجار وقع تحت آلية جرافة أثناء تنظيف طرق القرى من الثلوج في قرية سياري التابعة لقضاء باتيفا في إدارة زاخو المستقلة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، أحدهما سائق الآلية، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بفرق البلدية.

وقال فرهاد محمود، قائممقام قضاء باتيفا، في تصريح لـ كوردستان24، إن الانفجار وقع قرابة الساعة 5:00 مساءً أثناء انشغال فرق إزالة الثلوج بفتح الطرق.

وأوضح أن نوع وسبب الانفجار لم يتضحا حتى الآن، ولا يُعرف ما إذا كان ناجماً عن مخلفات ألغام أم عن مادة متفجرة أخرى.

وعقب الحادث مباشرة، وصلت الفرق الهندسية العسكرية إلى موقع الانفجار وبدأت بإجراء تحقيق ميداني لتحديد مصدره.

كما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تعمل الجهات المعنية على السيطرة على الوضع والتأكد من سلامة الطريق أمام بقية فرق الخدمة.

وتُعد المناطق الحدودية التابعة لمحافظة دهوك مناطق خطِرة، نظراً لتاريخها مع النزاعات العسكرية ووجود مخلفات ألغام ومواد متفجرة مزروعة.

وكثيراً ما تنفجر هذه المواد أثناء عمل فرق البلدية أو تنقل سكان القرى، ولا سيما في موسم تساقط الثلوج والأمطار، نتيجة انجراف التربة أو حركة الآليات الثقيلة، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا بشرية.

ويُعد قضاء باتيفا من المناطق التي تواجه سنوياً موجات برد وتساقطاً كثيفاً للثلوج، ما يجعل مهمة فتح الطرق عبئاً شاقاً على عاتق فرق الخدمات.