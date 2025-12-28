الأرصاد: ارتفاع معدلات هطول الأمطار في إقليم كوردستان مقارنة بالعام الماضي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت إحصاءات المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان بأن معدلات هطول الأمطار هذا العام، مقارنة بالعام الماضي وحتى اليوم، سجلت ارتفاعاً في جميع مناطق الإقليم، مع فارق لافت في محافظة السليمانية.

وفي بيان نُشر اليوم الأحد، 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل الفوارق في كميات الأمطار بين العام الحالي والعام الماضي، حتى الساعة التاسعة صباحاً من اليوم.

وبحسب البيانات، بلغ معدل هطول الأمطار هذا العام في محافظة أربيل 182 ملم، مقارنة بـ43 ملم في العام الماضي، بفارق قدره 139 ملم.

كما سجّلت محافظة السليمانية 342 ملم من الأمطار هذا العام، مقابل 183 ملم في العام الماضي، أي بفارق بلغ 159 ملم.

وفي محافظة دهوك، وصل معدل هطول الأمطار هذا العام إلى 187.4 ملم، مقارنة بـ44 ملم في العام الماضي، بفارق قدره 143.4 ملم.

أما ضمن حدود محافظة حلبجة، فقد بلغ معدل الأمطار هذا العام 256.9 ملم، مقابل 241.6 ملم في العام الماضي، بفارق بلغ 15.3 ملم.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق إقليم كوردستان، منذ مساء أمس السبت، موجة من الأمطار والثلوج، من المتوقع أن تستمر، وفقاً للتوقعات الجوية، حتى ليلة رأس السنة.