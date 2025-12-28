التعليم العالي في إقليم كوردستان (2020-2024).. طفرة في البحث العلمي ودعم مالي يتجاوز 3 تريليونات دينار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، عن حصيلة الإنجازات والمؤشرات الإحصائية للفترة ما بين (2020 - 2024). وتظهر البيانات تطوراً ملحوظاً في جودة التعليم، وزيادة في نتاج البحث العلمي، مع استمرار سياسة الدعم المالي والتحول الرقمي الشامل لتسهيل المعاملات الإدارية والعلمية.

يشرف إقليم كوردستان حالياً على منظومة تعليمية واسعة تضم 20 جامعة حكومية و18 جامعة خاصة، بالإضافة إلى 36 معهداً خاصاً. وشهدت الكوادر التدريسية نمواً هائلاً؛ فبينما كان عدد حملة الألقاب العلمية في عام 1991 لا يتجاوز 560 تدريسياً، ارتفع هذا العدد ليصل في العام الدراسي 2023-2024 إلى أكثر من 10,300 كادر تدريسي، يتوزعون بين مرتبة الأستاذ (البروفيسور) والأستاذ المساعد والمدرس.

سجلت الجامعات الحكومية نشاطاً بحثياً مكثفاً في المجلات المحلية والدولية خلال الأربع سنوات الماضية. وتصدرت جامعة أربيل التقنية القائمة بنشر 2267 بحثاً علمياً، تلتها جامعة أربيل الطبية بـ 1808 بحوث، ثم جامعات صلاح الدين والسليمانية ودهوك وزاخو، مما يعكس اهتماماً متزايداً برفع تصنيف الجامعات عالمياً.

لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي، افتتحت الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية 43 كلية جديدة و 243 قسماً علمياً في القطاعين العام والخاص. ومن أبرز التخصصات الجديدة التي تم التركيز عليها:

الذكاء الاصطناعي (AI).

الأمن السيبراني.

هندسة الطيران.

علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

الطاقة المتجددة.

الدعم المالي وتخفيف الأعباء عن الأسر

رغم التحديات المالية، أنفقت حكومة الإقليم أكثر من 3 تريليونات دينار لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتضمنت السياسة المالية للحكومة (التشكيلة التاسعة) خطوات ملموسة لدعم الطلاب، منها:

تخفيض الأجور: تخفيض رسوم التعليم الموازي والمسائي بنسبة 45%، ما وفر مبالغ مالية على أسر الطلاب قُدرت بنحو 70 مليار دينار سنوياً.

التعليم الخاص: تخفيض الرسوم في الجامعات والكليات الخاصة بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

المنح المالية: صرف منح مالية (مخصصات) للطلاب، حيث بلغت في عام 2024 وحده أكثر من 5.3 مليار دينار.

الإعفاءات والعدالة الاجتماعية

تبنت الوزارة نظام إعفاءات شاملة بنسبة 100% من الرسوم الدراسية لفئات محددة تقديراً لتضحياتهم أو ظروفهم الخاصة، شملت:

أفراد قوات البيشمركة المصابين بالعجز أثناء الخدمة.

ذوي الشهداء والمؤنفجين والسجناء السياسيين.

الطلاب الأوائل على مستوى الإقليم.

المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

توفير مقاعد دراسية مجانية للنازحين السوريين.

"رقمنة" التعليم العالي

انتقل قطاع التعليم العالي إلى مرحلة "الحكومة الإلكترونية" من خلال اعتماد 10 أنظمة رقمية متطورة، تهدف إلى إنهاء الروتين وضمان الشفافية، ومن أبرزها:

نظام ZankoLine: للتقديم المركزي للقبول في الجامعات.

نظام Zanko System: لإدارة التعليم الشاملة.

نظام معادلة الشهادات ونظام المنح الدراسية.

نظام إدارة الوثائق والموارد البشرية (HR).

التعاون الدولي

على صعيد الانفتاح العالمي، أبرمت جامعات الإقليم 367 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات أكاديمية دولية، تركزت بنسبة 54% على التبادل العلمي والأكاديمي، وبنسبة 21% على تبادل الطلاب، مما يفتح آفاقاً واسعة للطلاب والباحثين الكورد في المحافل الدولية.

بقية التفاصيل في الرابط أدناه:

https://drive.google.com/file/d/1jt7c-AysO0eMz8neTDzt6E2DJqX0reGs/view?usp=drive_link