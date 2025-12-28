انفجار أنبوب غاز وانقطاع التيار الكهربائي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- تعرض الجسر العثماني في قضاء داقوق لخطر الانهيار، اليوم، نتيجة السيول الجارفة التي ضربت المنطقة، ما أدى إلى انفجار أحد أنابيب الغاز الشمالية.

وقال المهندس صباح علي، من شركة نفط زَمبُور في داقوق، إن سيولًا قوية اجتاحت القضاء عند ظهر اليوم، تسببت بانفجار أحد الأنابيب الرئيسة لنقل غاز الشمال، والذي يُستخدم لتجهيز محطة الكهرباء الجديدة في جنوب كركوك بالغاز.

وأضاف أن الحادث أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المنطقة، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تعمل حاليًا على السيطرة على الأنبوب المتضرر وإيقاف تدفق الغاز لمعالجة الخلل وإعادة الأمور إلى طبيعتها