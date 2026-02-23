محافظ السليمانية يعلن تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق في رمضان

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ السليمانية، هڤاڵ أبو بكر، اليوم الاثنين 23 شباط 2026، عن استنفار كافة الوحدات الإدارية في المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق المحلية تزامناً مع حلول شهر رمضان.

وأكد المحافظ في تصريح لـ كوردستان 24، أن التوجيهات صدرت بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية بدقة لحماية المستهلك.

وأشار إلى أن الوضع الحالي مستقر ولم يتم تسجيل أي مخالفات تذكر حتى الآن.

معلناً في الوقت ذاته عن خطة لزيادة أعداد لجان الرقابة الميدانية في جميع المدن والبلدات التابعة للمحافظة.

في السياق ذاته، كشف المدير العام للتجارة في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، عن حزمة إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين، تضمنت أربعة محاور رئيسية:

تكثيف الرقابة: زيادة عدد اللجان الرقابية وتوزيعها جغرافياً لتشمل كافة المناطق.

نظام المناوبة: تمديد عمل اللجان ليشمل فترات المساء ووقت "السحور" لضمان الالتزام بالضوابط على مدار الساعة.

عقوبات رادعة: تشديد العقوبات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمخالفين مقارنة بالأعوام السابقة.

السلامة الغذائية: التنسيق مع وزارة الصحة لمصادرة أي منتجات "عصائر" لا تحمل شعاراً تجارياً رسمياً (Logo)، مع توجيه دعوة للمواطنين بضرورة تجنب شراء المنتجات مجهولة المصدر لضمان سلامتهم الصحية.

تأتي هذه التحركات الحكومية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة ومنع استغلال زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل.