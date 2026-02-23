وفد بحريني رفيع في أربيل: خطط جادة لاستثمارات استراتيجية كبرى

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي، أن إقليم كوردستان يمضي قُدماً في جهوده الرامية لتعزيز علاقاته مع دول المنطقة والخليج والعالم، وذلك على كافة الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والتجارية.

وأشار المحافظ إلى أن سياسة حكومة الإقليم ورؤية رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ترتكزان على مبدأ تطوير العلاقات وتحقيق المصالح المتبادلة بين الجانبين.

وفيما يخص زيارة الوفد البحريني، كشف خوشناو قائلاً: "وصل اليوم إلى أربيل وفد رفيع المستوى من مملكة البحرين، يضم وزيراً ونخبة من كبار رجال الأعمال؛ حيث تمتلك المنامة نية جادة لتوسيع نطاق استثماراتها في إقليم كوردستان مستقبلاً، ولا سيما في العاصمة أربيل".

وأضاف: "سيجري الوفد خلال إقامته التي تستغرق عدة أيام في أربيل، سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع رجال أعمال ومستثمرين في الإقليم، بهدف التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تفضي إلى تنفيذ مشاريع استثمارية نوعية في المنطقة".