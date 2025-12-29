الأنواء الجوية تحذر من موجة جديدة من الأمطار والثلوج تشهدها كوردستان الخميس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والزلازل في إقليم كوردستان أن درجات الحرارة ستنخفض أكثر خلال هذه الليلة، فيما يُتوقع أن تشهد المنطقة يوم الخميس موجة جديدة من التقلبات الجوية.

وقال فاضل إبراهيم، المدير العام للأنواء الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، لموقع كوردستان24، إن التوقعات الجوية كانت دقيقة، حيث غطت الثلوج معظم مناطق إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض أكثر، على أن تتوقف الثلوج عن الهطول، ويعود الطقس إلى حالته الاعتيادية يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما أوضح المدير العام للأنواء الجوية والزلازل أنه من المتوقع أن تشهد مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، يوم الخميس المقبل، موجة جديدة من الأمطار والثلوج.

ودعا فاضل إبراهيم المواطنين إلى البقاء في منازلهم والتعاون مع الفرق المختصة.

ومنذ يوم السبت، ضربت موجة من الأمطار والثلوج مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، فيما وصلت الثلوج، اليوم الاثنين، إلى مركز محافظة أربيل.