مجلس النواب يعلن انتهاء التصويت على انتخاب رئيس البرلمان والبدء بفرز الأصوات

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عن انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب والبدء بفرز الأصوات.

وبدأ أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، بانتخاب رئيسٍ للبرلمان من الأسماء الثلاثة المرشحة هي: هيبت الحلبوسي، عامر عبد الجبار، سالم العيساوي، بعد انسحاب مثنى السامرائي.

وأعلن رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان.

وقال في كلمة له خلال الجلسة: أعلن انسحابي من الترشح لمنصب رئاسة مجلس النواب.

وكان المجلس افتتح أعمال دورته البرلمانية السادسة بعقد جلسته الأولى، برئاسة رئيس السن النائب عامر الفايز، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.

وخلال الجلسة الافتتاحية، دعا الفايز أعضاء المجلس الجدد إلى التقيد بالاستحقاقات والتوقيتات الدستورية، والمضي في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لبدء العمل التشريعي للدورة الجديدة.

وفي السياق ذاته، قام الأمين العام لمجلس النواب، صفوان بشير يونس الگركري، بتلاوة أسماء النواب الفائزين، تمهيداً لأدائهم اليمين الدستورية.

وشهدت الجلسة حضور 292 نائباً، أدوا اليمين الدستورية باللغتين العربية والكوردية، بوصفهما اللغتين الرسميتين المعتمدتين في البلاد.