بومبيو يحذر من مخاطر تسليم قاعدة "التنف" لدمشق: استقرار المنطقة وأمن واشنطن "على المحك"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذر وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، من تداعيات قرار تسليم قاعدة "التنف" العسكرية لسيطرة الحكومة السورية، واصفاً هذه الخطوة بأنها "شديدة الخطورة".

وفي تدوينة له عبر منصة (إكس)، أشار بومبيو إلى أن السلوك الأخير لحكومة "الشرع" في سوريا يجعل من قرار التخلي عن القاعدة الاستراتيجية مجازفة غير محسوبة.

وشدد بومبيو على أن هذه الخطوة تضع "الاستقرار الإقليمي والأمن القومي الأمريكي" في مواجهة مخاطر مباشرة، مطالباً بضرورة التعامل مع هذا الملف بحذر ودقة بالغة، حيث قال: "نحن بحاجة لاتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن؛ لأن الكثير يعتمد عليه".

وتعد قاعدة التنف، الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، حيث كانت تلعب دوراً محورياً في عمليات مكافحة الإرهاب ومراقبة التحركات الإقليمية.