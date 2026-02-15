ريال مدريد يمطر شباك ريال سوسيداد برباعية في الليغا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة مؤقتاً عندما أكرم وفادة ضيفه ريال سوسييداد 4-1 السبت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين.

وسجل غونسالو غارسيا (5) وفينيسيوس (25 و48 من ركلتي جزاء) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (31) أهداف النادي الملكي، وميكل أويارسابال (21 من ركلة جزاء) هدف ريال سوسييداد.

ورفع فينيسيوس رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم.

وهو الفوز الثامن تواليا للنادي الملكي والتاسع عشر هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 60 نقطة وبات على بعد نقطتين من غريمه التقليدي وبطل الموسم الماضي برشلونة الذي ينتظره دربي كاتالوني أمام مضيفه جيرونا الإثنين.