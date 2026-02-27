الريال يواجه مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت الجمعة في نيون السويسرية، ريال مدريد الإسباني صاحب الألقاب الـ15 القياسية وجها لوجه مع مانشستر سيتي الإنكليزي، فيما يبحث حامل اللقب باريس سان جرمان الفرنسي عن ثأره في مواجهة تشلسي الإنكليزي في أبرز المواجهات.

وباتت هذه القمة الإسبانية الإنكليزية، من كلاسيكيات المسابقة الأوروبية الأم، إذ تواجها 11 مرة منذ موسم 2019-2020، و15 مرة في المجمل منذ مواجهتهما الأولى في دور المجموعات لموسم 2012-2013، علما أن ريال خرج منتصرا ست مرات مقابل خمس لسيتي وأربعة تعادلات.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة خاصة داخل هذه القمة، تجمع بين اثنين من أبرز نجوم هذا الجيل من اللاعبين، الفرنسي كيليان مبابي هداف المسابقة برصيد 13 هدفا، والنروجي إرلينغ هالاند صاحب الأهداف السبعة، منها هدف الانتصار أمام ريال بالذات 2-1 خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعة الموحدة هذا الموسم.

وتُقام مواجهة الذهاب في مدريد على أن يتواجها إيابا على ملعب الاتحاد في مانشستر.

وفي باقي المواجهات، يخوض حامل اللقب باريس سان جرمان مواجهة صعبة أمام تشلسي، تفوح منها رائحة الثأر على اعتبار أن اللقب الوحيد الذي أفلت من بين يدي الفريق الباريسي في موسمه التاريخي، كان مونديال الأندية الذي خسره أمام تشلسي بالذات 0-3 في الولايات المتحدة في الصيف الفائت.