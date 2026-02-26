كوردستان تنضم رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة وستشارك في البطولات العالمية

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حققت كوردستان خطوة كبيرة في المجال الرياضي بحصولها على العضوية الرسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (Minifootball).

وأعلنت المديرية العامة للرياضة في كوردستان، أن الإقليم أصبح عضواً رسمياً في الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (WMF)، ومن الآن فصاعداً سيشارك الإقليم في الكؤوس والبطولات الدولية باسم "منتخب كوردستان" وتحت ظل علم كوردستان.

تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته أربيل في استضافة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للسيدات في أيلول من العام الماضي، والتي أقيمت برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبشراكة إعلامية من شبكة "كوردستان 24". وبناءً على ذلك، وافق الاتحاد الدولي على طلب انضمام كوردستان لعضويته، لتصبح قادرة على المشاركة في المحافل الدولية كفريق وطني أسوة بدول العالم.

وكانت المباراة النهائية لمونديال السيدات قد أقيمت في أربيل يوم 22 أيلول الماضي بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وانتهت بفوز سيدات مصر على البرازيل بركلات الترجيح، وهي البطولة التي نقلت "كوردستان 24" مبارياتها بالكامل بصفتها الراعي الإعلامي للحدث.

يُذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، محمد الدوسري، كان قد صرح خلال مراسم الافتتاح أن اختيار أربيل لاستضافة هذه البطولة جاء نتيجة لمناخ الأمن والاستقرار الذي ينعم به إقليم كوردستان.