انتهاء التصويت على انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي والبدء بفرز الأصوات

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عن انتهاء عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والبدء بفرز الأصوات.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس إن رئيس السن عامر الفائز سيفتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد سحب شاخوان عبد الله من الترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، ورشح فرهاد أتروشي، رئيس كتلة حزبه، بدلاً منه.

ولم يتضح بعد أي نائب سيختاره الحزب ليحل محل فرهاد أتروشي، ليصبح رئيس كتلته في البرلمان العراقي.