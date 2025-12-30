نيجيرفان بارزاني يهنئ فرهاد أتروشي بانتخابه نائباً ثانياً لرئيس البرلمان العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رسالة تهنئة إلى فرهاد أتروشي بمناسبة انتخابه نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب العراقي، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن يؤدي أتروشي دوره ومهامه بأفضل صورة ضمن هيئة رئاسة المجلس وفي إدارة العملية التشريعية، بما يكون في خدمة جميع مكوّنات العراق.

وقال نيجيرفان بارزاني في رسالته: نأمل أن يكون وجوده في هذا الموقع حافزاً لتعزيز روح التعاون والعمل المشترك بين الكتل المختلفة، وإنجاح العمل البرلماني.

وكان مجلس النواب العراقي، قد انتخب اليوم الثلاثاء، فرهاد أمين أتروشي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نائباً ثانياً لرئيس البرلمان بعد 3 جولات من عمليات التصويت.