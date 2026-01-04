أتروشي: يجب أن يكون مجلس النواب أنموذجًا يُحتذى به كمؤسسة تشريعية ورقابية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أمين الأتروشي، اليوم الأحد، ضرورة أن يكون مجلس النواب في دورته الجديدة أنموذجًا يُحتذى به كمؤسسة تشريعية ورقابية.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان إن "نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين الأتروشي استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد، اليوم الأحد، وزيرَ النقل في الحكومة الاتحادية رزاق محيبس السعداوي، الذي قدّم في مستهلّ اللقاء التهاني والتبريكات، بمناسبة انتخابه نائبًا لرئيس مجلس النواب ومباشرته مهامه الدستورية والوطنية".

وأكد نائب الرئيس، حسب البيان، على "ضرورة أن يكون مجلس النواب في دورته الجديدة أنموذجًا يُحتذى به كمؤسسة تشريعية ورقابية"، مشددًا على "أهمية تعزيز آليات التعاون والتنسيق العالي بين السلطة التشريعية والوزارات والمؤسسات الخدمية".

وأضاف البيان، أن " الأتروشي أشاد بجهود وزارة النقل في تطوير قطاع النقل والمواصلات بما يلبّي احتياجات المواطنين في جميع محافظات العراق".

وتابع أن " وزير النقل أعرب عن تفاؤله بالدورة النيابية السادسة وقدرتها على الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات الكبيرة، ولا سيما في ظل ما تتمتع به رئاسة المجلس والنواب من خبرات وتجارب سابقة داخل المؤسسة التشريعية".